MOLISE. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra il 12 maggio di ogni anno, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia organizza un evento formativo dal titolo:

““benessere dell’infermiere, qualità dell’assistenza: armonia e cura attraverso le discipline olistiche”

Un appuntamento che nasce dal desiderio di celebrare il valore della professione infermieristica, riconoscendo l’importanza del benessere psicofisico degli operatori sanitari come elemento imprescindibile per garantire una cura di qualità e centrata sulla persona.

Prendersi cura di chi cura è infatti una delle sfide più attuali e sentite nel panorama sanitario contemporaneo. Il rischio di stress lavoro-correlato, burnout e stanchezza emotiva è oggi più che mai elevato, soprattutto in contesti complessi e delicati come quelli sanitari. Per questo motivo, OPI CB-IS ha voluto dedicare questo corso a pratiche e approcci che, integrandosi alla medicina convenzionale, possono offrire strumenti concreti per il riequilibrio personale, la gestione dello stress e il miglioramento della qualità della vita professionale degli infermieri.

Il programma prevede una panoramica sulle discipline olistiche più riconosciute, approfondendo il loro utilizzo e le evidenze scientifiche a supporto, e offrendo ai partecipanti esperienze pratiche dirette: