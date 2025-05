Borsa del Turismo Esperenziale: il Molise rilancia cultura e tradizioni

CAMPOBASSO. “Diamo concretezza ad uno degli obiettivi che ci siamo prefissati per rilanciare il Molise attraverso il turismo e la cultura”, questa la dichiarazione del Consigliere Fabio Cofelice, dopo la pubblicazione del Bando che permetterà di partecipare alla prima Borsa del Turismo Esperenziale del Molise, organizzata dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo, che si svolgerà giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025 a Campobasso, nella sede dell’Ex Gil in via Milano.

Nata con l’obiettivo di promuovere il Molise, sfruttando al meglio le caratteristiche di una regione ricca di natura, storia e cultura, l’iniziativa si terrà in coincidenza con le Festività legata al Corpus Domini.

“Un progetto – ha dichiarato il delegato regionale – realizzato per la prima volta nella storia dell’Ente e che mira a diventare un appuntamento annuale fisso, al fine di porre il Molise tra quelle realtà territoriali che del turismo ne hanno fatto un volano di crescita economica e sociale”.

Durante la due giorni di lavoro si svolgeranno momenti di dibattito, incontri e convegni con gli enti, le associazioni, le pro loco, agenzie viaggio, strutture ricettive e tutti gli operatori impegnati nella promozione del territorio, che avranno la possibilità di far conoscere il Molise anche attraverso le sue tradizioni più autentiche; un valore aggiunto quello dell’esperienza con l’opportunità unica di incontrare Tour Operator e Agenzie Viaggio provenienti da altre regioni italiane e dall’estero.

“Continuiamo il percorso intrapreso – questa la conclusione del Delegato Cofelice – cercando di dare sempre più attenzione a quanti quotidianamente si impegnano per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio; perché le loro azioni e il loro lavoro vengano supportati concretamente e possa restituire al Molise il giusto respiro, anche economico”.