Buone notizie: riapre al traffico il viadotto sul Liscione

GUARDIALFIERA. Buone notizie, per gli automobilisti, l’Anas – come aveva previsto indicando precisamente la data del 7 maggio, ha riaperto al traffico il viadotto Molise II, nel rispetto delle tempistiche programmate. Il completamento dei lavori di miglioramento sismico dell’opera continuerà all’intradosso della struttura senza comportare interferenze con il traffico.

La strada statale 647 “Fondo Valle Biferno” è attualmente interessata da lavori di manutenzione programmata che consistono soprattutto nella sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza, nel ripristino delle solette e nel miglioramento sismico di alcuni viadotti.

In particolare, il viadotto Molise II è interessato da lavori di miglioramento sismico che per la loro esecuzione hanno comportato la deviazione del traffico, dal km 48,570 al km 52,658, sulla viabilità regionale. Con la riapertura di oggi la circolazione è tornata di nuovo regolare in entrambe le direzioni