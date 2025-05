Campomarino fa 13: sventola la Bandiera Blu 2025

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino si conferma ancora una volta modello virtuoso di tutela ambientale e qualità turistica, ottenendo per il tredicesimo anno consecutivo la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località balneari che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, la sicurezza, i servizi offerti e l’educazione ambientale.

Il vessillo, simbolo indiscusso di eccellenza ecologica e attrattività turistica, è stato consegnato questa mattina a Roma, nella Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), nel corso della cerimonia ufficiale organizzata dalla Fee Italia.

A rappresentare Campomarino e a ricevere il riconoscimento è stato il Sindaco Vincenzo Norante, accompagnato dall’Assessore all’Ambiente Sig. Romeo Sabatini e dal Consigliere delegato al Turismo Francesco Colitti, che ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per il risultato raggiunto.

“Questo ennesimo traguardo – ha dichiarato il Sindaco Norante – non è soltanto motivo di orgoglio per la nostra comunità, ma è la dimostrazione concreta di un lavoro costante, responsabile e condiviso sul fronte della tutela del nostro patrimonio naturale e del miglioramento continuo dei servizi offerti a cittadini e visitatori.

La Bandiera Blu è frutto dell’impegno di tutti: amministrazione, operatori turistici, cittadini. Campomarino dimostra che è possibile coniugare sviluppo e sostenibilità”.

La conferma della Bandiera Blu rafforza la posizione di Campomarino tra le località turistiche italiane più attente alla qualità ambientale e alla valorizzazione del territorio, un riconoscimento che si traduce anche in un importante volano per l’economia locale e per la promozione dell’immagine del nostro litorale a livello nazionale e internazionale.