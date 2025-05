Casacalenda ottiene un finanziamento per l’infanzia: nuovo nido in arrivo!

CASACALENDA. Casacalenda festeggia un importante traguardo per l’istruzione e il sostegno alle famiglie: grazie ai fondi del PNRR – Next Generation EU, il Comune ha ottenuto 400.000 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido.

Il finanziamento rientra nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca, destinata al potenziamento dei servizi educativi, e permetterà la riconversione del piano terra della scuola attualmente sede dei licei e delle scuole medie (Viale Kennedy) in un moderno spazio per la prima infanzia.

🔹 Una collaborazione vincente

Grazie al supporto della Provincia di Campobasso, il Comune è riuscito a partecipare a questa linea di investimento, ottenendo l’importante finanziamento. La sindaca Sabrina Lallitto ha espresso gratitudine verso il presidente Pino Puchetti e i tecnici della Provincia, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale per il futuro del territorio.

🔹 Un investimento per le famiglie

Il progetto del micronido della Regione Molise, cofinanziato dal Comune, ha già dimostrato il valore di un servizio essenziale per la comunità. In soli due anni, il micronido ha registrato una crescita significativa, testimoniando l’importanza di investire nell’educazione della prima infanzia.

🔹 Un futuro solido per Casacalenda

L’amministrazione comunale guarda avanti, ponendo al centro le famiglie e il benessere dei bambini, non solo di Casacalenda, ma dell’intero territorio. La sindaca ha ribadito l’impegno della comunità nel garantire spazi e servizi adeguati per la crescita delle nuove generazioni.

Con questo nuovo finanziamento, Casacalenda compie un ulteriore passo verso un futuro più inclusivo e attento alle esigenze della popolazione. L’investimento nell’istruzione è sempre un investimento per il domani!