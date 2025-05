Casacalenda: protesta dei residenti per il diritto al parcheggio

CASACALENDA. Casacalenda si prepara a una manifestazione di protesta per rivendicare il diritto al parcheggio lungo Corso Vittorio Emanuele III. L’evento, organizzato dal Comitato di quartiere “Corso Vittorio Emanuele III – Casacalenda”, si terrà domani, giovedì 29 maggio, alle ore 11 davanti al Comune.

La mobilitazione nasce dal malcontento generato dalla recente riorganizzazione degli spazi urbani, che ha comportato la cancellazione dei parcheggi lungo una delle principali arterie del paese. Secondo i residenti, questa decisione ha colpito in particolare gli anziani e chi vive nella zona, rendendo difficile la vita quotidiana e l’accesso ai servizi essenziali.

Il Comitato denuncia la mancanza di dialogo tra l’amministrazione comunale e i cittadini, sottolineando che la rimozione dei parcheggi è avvenuta senza una spiegazione chiara e senza un confronto pubblico. “Un’amministrazione che ignora il proprio popolo, privandolo di diritti essenziali, non può essere considerata vicina alle esigenze della comunità,” si legge nel comunicato stampa diffuso dai promotori della protesta.

L’obiettivo della manifestazione è ottenere risposte e soluzioni concrete, garantendo un equilibrio tra le necessità dei residenti e le scelte urbanistiche del Comune. I cittadini chiedono regole chiare, trasparenza e la possibilità di parcheggiare in condizioni di sicurezza.

Il Comitato invita tutta la comunità a partecipare numerosa alla protesta per sostenere un diritto che ritiene fondamentale per la vivibilità del paese. L’evento rappresenta un’occasione per i cittadini di far sentire la propria voce e sollecitare un intervento immediato da parte delle istituzioni.