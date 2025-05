«Ciao Pasquale, cuore pulsante di un’energia contagiosa»

TERMOLI. Non ci sono più parole per descrivere quella che, senza ombra di dubbio, possiamo definire una strage inesorabile di giovani vite. Qualche settimana fa avevamo appreso con sgomento che Pasquale Scutti, notissimo imprenditore termolese nel settore dei grandi supermercati discount, era stato colpito, a soli 48 anni, da quella terribile malattia che, ancora oggi, spesso non lascia scampo.

La notizia ci aveva profondamente colpito. Pasquale era una persona solare, positiva, sempre gioviale con i suoi collaboratori e con i clienti, che lo cercavano con affetto e stima. E lui non diceva mai di no a nessuno.

È quasi impossibile accettare che, a 48 anni, proprio quando si dovrebbero costruire progetti per il futuro, per il lavoro, per la famiglia e per i figli, si debba invece combattere contro un nemico subdolo e spietato. Un nemico che, come nel caso di Pasquale – e purtroppo di tanti altri prima di lui – non ha lasciato via di scampo.

Chiunque entrasse nel suo discount respirava subito un’aria familiare, accogliente. Anche la signora Filomena, sua moglie, sprizzava simpatia e umanità. Dopo questa tremenda tragedia, sarà difficile ritrovare quella stessa serenità: Pasquale era il cuore pulsante di un’energia contagiosa che univa tutti.

Anche quando il supermercato si trovava nella scomodissima via Tremiti – con i noti problemi di parcheggio – nessuno rinunciava a farci un salto, perché lì, oltre a fare la spesa, ci si scambiava un sorriso, una battuta, un momento di buonumore.

Ma la malattia, quella stronza, si è messa di traverso. E ha messo la parola fine a tutto questo.

Ciao Pasquale.

Un abbraccio forte a Filomena, ai figli Vittorio e Giovanni, alla mamma Bettina, ai fratelli, e agli amici di sempre: Pulcherio, Maurizio e Gianluca.

I funerali si terranno questa mattina, alle ore 10, presso la chiesa di San Francesco di Termoli.

Michele Trombetta