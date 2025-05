TERMOLI. “Ciò che importa non è arrivare a Santiago, ma chi sei quando arrivi”.

L’Associazione Sentieri Olistici di Termoli ancora una volta porta i propri soci a Santiago de Compostela.

Partiti dalla costa nord occidentale della Spagna, esattamente da Vigo, dopo 5 giorni di marcia con un meteo sfavorevole e segnati dalla fatica, dalla riflessione e dall’incontro con altri viandanti, sono giunti oggi, lunedì 5 maggio, a Santiago de Compostela guidati e accompagnati dall’oramai collaudato Presidente, guida ambientale escursionistica e istruttore di Mindfulness Ruggero Ruggiero.

La meta spirituale e fisica del Cammino si è svelata agli occhi dei pellegrini, portando con sé un’ondata di emozioni contrastanti: gioia, sollievo, gratitudine e anche un pizzico di malinconia per la fine di un’esperienza unica.

Il cuore pulsante dell’arrivo è stato senza dubbio Praza do Obradoiro.

Giungere in questa maestosa piazza, con la facciata imponente della Cattedrale è stato come un faro per i 10 pellegrini Molisani che hanno suggellato un’esperienza indescrivibile, grazie anche alla preparazione emotiva curata sempre dalla guida, in quanto esperto meditatore Mindfulness, certificato dalla Federazione Italiana Federmindfulness accreditata dal Ministero della salute.

Le voci si sono mescolate ai silenzi carichi di significato, i volti segnati dalla stanchezza si sono illuminati di sorrisi e non è mancata qualche lacrima di commozione.

A giugno un nuovo appuntamento con questo entusiasmante viaggio che costruisce esseri umani migliori.