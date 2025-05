Coldiretti Molise: “Vicini al Santo Padre nella difesa della dignità del lavoro agricolo”

CAMPOBASSO. Anche Coldiretti Molise, con tutti i suoi dirigenti e soci, si unisce al coro unanime di auguri provenienti da tutto il mondo a Papa Leone XIV.

“Al Santo Padre – afferma il Presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa – assicuriamo la vicinanza degli agricoltori molisani, rinnovando il costante impegno nella difesa del creato e nella promozione della dignità del lavoro agricolo e della costruzione di una società più giusta, solidale e sostenibile.”

“Una società – gli ha fatto eco il Direttore regionale, Aniello Ascolese – capace di garantire a tutti cibo sicuro e accessibile, in Italia come nei Paesi più poveri del mondo, così come ci insegna la Dottrina Sociale della Chiesa“.

Sin dalla sua fondazione, l’azione politica e sindacale di Coldiretti ha trovato grande ispirazione nella Chiesa e nel rapporto con il Papato: dalla riforma agraria, la più grande e pacifica redistribuzione di milioni di ettari di terra sottratti al latifondo improduttivo mai realizzata in Italia, alle tante battaglie per garantire la democraticità del cibo e la sovranità alimentare del Paese.

Ribadendo, infine, la loro vicinanza al Santo Padre per l’inizio del suo pontificato, il Presidente e il Direttore di Coldiretti, esprimono la “profonda speranza che il suo magistero sappia indicare con forza la strada della pace, della giustizia e della fraternità; e che il suo messaggio possa ispirare un rinnovato slancio verso un mondo più solidale, specie in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, segnato da conflitti e gravi squilibri sociali ed economici, dove la custodia del creato e il rispetto della vita siano fondamento di una convivenza pacifica tra i popoli“.