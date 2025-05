“Con le mani pulite e il cuore pieno”: l’omaggio dei figli a Pino Aristotile

GUGLIONESI. Tra le tante voci che hanno accompagnato il dopo-elezioni, una in particolare ha colpito il cuore di molti cittadini: è quella della figlia di Aristotile, storico esponente politico locale. Una lettera pubblica, intensa e personale, che racconta un uomo prima ancora di un candidato. Un padre prima ancora di un protagonista della scena pubblica.

Così inizia il lungo e toccante messaggio rivolto da sua figlia a lui, Aristotile, figura conosciuta e apprezzata nel panorama politico guglionesano. Una lettera che è anche un testamento di valori:

“Grazie, papà, perché a me e ad Antonio hai insegnato i valori veri, quelli che oggi sembrano quasi fuori moda, ma che per noi saranno sempre l’unico modo giusto di vivere.

Hai insegnato a noi il rispetto per ogni persona, per ogni storia, per ogni ruolo;

l’onestà come principio non negoziabile;

l’amore sincero per questo Paese, anche quando sembra dimenticare chi lo ha servito con lealtà;

la forza di credere nei propri sogni, anche quando tutto ti rema contro.

E, più di tutto, ci hai insegnato cos’è la famiglia, quella vera: un posto dove si può cadere ma anche sempre tornare. Dove si ama senza condizioni“.