Dal governatore Roberti: «Grazie alle ostetriche»

TERMOLI. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, formula il più sincero ringraziamento, in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, a tutte le professioniste, che lavorano con competenza, dedizione e umanità, accompagnando la nascita della vita e, al contempo, preoccupandosi con amore alla tutela della salute delle donne.

«La figura dell’Ostetrica è indispensabile nel sistema sanitario, in quanto offre assistenza qualificata al benessere materno e infantile.

Oggi è una giornata importante in tutti gli Ospedali e, nell’occasione, mi piace ricordare la battaglia portata avanti, durante la mia esperienza da sindaco di Termoli, sulla difesa del Punto Nascite di Termoli.

Una battaglia condotta insieme a tanti colleghi sindaci del Basso Molise e agli amministratori di Termoli di maggioranza di quella legislatura comunale, di concerto con gli stessi cittadini.

La nostra ostinazione scongiurò la chiusura del Punto Nascite dell’Ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, dove oggi sono tanti i bambini che iniziano il loro percorso di vita, grazie allo staff guidato dal dottor Vincenzo Biondelli, Primario del Reparto di Ginecologia dell’Ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli.

Intanto, in questa giornata un grazie alle Ostetriche per le attenzioni che caratterizzano il loro lavoro».