Dal primo giugno scatta l’orario estivo delle soste a pagamento

TERMOLI. Durante l’estate, Termoli diventa un vero e proprio punto di riferimento per chi ama il mare, le passeggiate sul lungomare e le serate all’aperto. Con l’aumento del flusso turistico, trovare parcheggio può diventare una sfida, ma grazie al sistema di stalli estivi, la gestione della sosta è più semplice e organizzata.

Dal 1° giugno al 30 settembre, i parcheggi regolamentati lungo il Lungomare Nord e Sud seguono orari ben definiti: gli stalli estivi sono operativi dalle 8:30 alle 20:00, mentre gli stalli annuali restano disponibili fino alle 24:00, permettendo a chi vuole godersi una cena in riva al mare o una passeggiata serale di trovare un posto senza troppi problemi.

Come funziona la sosta

Per utilizzare un parcheggio, basta effettuare il pagamento inserendo il numero dello stallo occupato oppure la targa del veicolo. Grazie a un sistema digitale, le informazioni vengono trasmesse in tempo reale agli ausiliari del traffico, evitando la necessità di esporre il biglietto sul cruscotto.

Se hai bisogno di prolungare la sosta, puoi farlo direttamente da qualsiasi parcometro, utilizzando il codice numerico riportato sul ticket.

Tariffe e agevolazioni

La tariffa di sosta è flessibile e si adatta alle diverse esigenze:

€0,50 per la prima ora

per la prima ora €0,50 per la seconda ora consecutiva

€0,50 per la seconda ora consecutiva

€1,00 per ogni ora successiva

€3,00 per soste pari o superiori a quattro ore

€3,00 al giorno per occupazione di suolo pubblico
Maggiorazione del 50% per camper e autocaravan

Questa suddivisione consente ai turisti di pianificare la sosta in base alle proprie necessità, senza dover preoccuparsi di costi eccessivi.

Dove si trovano i parcheggi

I parcheggi sono distribuiti in diverse aree della città, per garantire un’ampia disponibilità:

Lungomare Nord (Via C. Colombo, Parcheggi Via Vespucci, Piazzali Lido Aloha e Le Dune)

Lungomare Sud (Piazzale Lido Oasi's Beach Village)

Come pagare

Puoi scegliere tra diverse modalità di pagamento:

Monete, da inserire nel parcometro

Carte di credito/debito

Ripark, la carta ricaricabile disponibile presso Publiparking

, la carta ricaricabile disponibile presso Publiparking Smartphone, tramite SMS, Telepass Pay o App dedicate, che permettono di interrompere anticipatamente la sosta pagando solo il tempo effettivo

Opzioni di abbonamento

Se ti trovi spesso a Termoli o sei residente nelle zone interessate, puoi scegliere di attivare un abbonamento, recandoti allo Sportello Publiparking. Tra le opzioni disponibili ci sono:

Ordinario (settimanale €10, mensile €25, annuale €200)

Agevolato per residenti/lavoratori (€15 al mese, €130 l'anno)

per residenti/lavoratori (€15 al mese, €130 l’anno) Multipiano Via Campania, accessibile solo con abbonamento (€6 al giorno, €25 al mese, €200 l’anno)

Informazioni utili

Per qualsiasi domanda o attivazione di abbonamenti, puoi contattare lo Sportello Publiparking in Via Argentina, 32, oppure chiamare il 0875-471872.

Grazie a questo sistema, parcheggiare a Termoli durante l’estate diventa più semplice e pratico, consentendo a tutti di godersi il mare, il centro storico e le serate estive senza pensieri.