Dalla Puglia a Campobasso per l’acqua del Liscione

CAMPOBASSO. Antonio Tutolo, consigliere della Regione Puglia, ha annunciato la sua presenza a Campobasso nella mattinata di martedì 27 maggio, davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise. Obiettivo dell’iniziativa è fare chiarezza sulla questione della distribuzione dell’acqua del Liscione, in particolare quella che, secondo Tutolo, la Regione Molise riversa inutilizzata in mare.

«Parliamo di circa 120 milioni di metri cubi, una quantità che potrebbe essere sfruttata per irrigare oltre 6.000 ettari nel Basso Molise e, successivamente, per la Capitanata», ha spiegato il consigliere pugliese. “Non si tratta di togliere qualcosa al Molise – precisa – ma di evitare uno spreco”.

Tutolo sottolinea come la questione non sia un conflitto tra Regioni, ma un tema di interesse nazionale: «L’acqua è un bene comune, non appartiene a una singola regione. Serve una pianificazione condivisa, con lo Stato come interlocutore principale».

Critico verso chi ha alimentato lo scontro Molise-Puglia, Tutolo invita a superare gli scontri politici per ottenere i fondi necessari alla realizzazione della condotta. «Non servono accordi tra Regioni – ha aggiunto – perché il passaggio è già stato superato. La vera sfida è ottenere i finanziamenti dal Governo centrale».

Nel corso della manifestazione, Tutolo ribadirà la necessità di fare fronte comune tra istituzioni pugliesi e molisane per chiedere risorse nazionali e dare finalmente una risposta concreta a un problema irrisolto da decenni.