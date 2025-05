Dall’energia rinnovabile alla Marina “illuminata”

MONTENERO DI BISACCIA. Un importante passo avanti verso la transizione ecologica è stato compiuto ierii a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, con l’inaugurazione ufficiale di due nuove centrali fotovoltaiche da parte di REDEN, player internazionale dell’energia solare. I due impianti, denominati Montenero 1 e Montenero 2, avranno una capacità complessiva di 14 MW, in grado di generare 21,7 GWh di elettricità all’anno, coprendo il fabbisogno energetico di oltre 7.000 famiglie e riducendo le emissioni di CO₂ per oltre 13.000 tonnellate l’anno.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Simona Contucci, ha rappresentato il culmine di un percorso condiviso tra pubblico e privato, volto a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio.

«Abbiamo scelto di destinare aree già compromesse, come quella adiacente a un impianto di depurazione – ha spiegato la sindaca Contucci, – per dimostrare che è possibile coniugare le energie rinnovabili con il rispetto del paesaggio e della comunità. «Non solo produzione energetica, ma anche agrovoltaico e biodiversità: nei siti degli impianti sono stati piantati ulivi, viti e alberi da frutto, in un’ottica di sinergia con l’agricoltura locale e di rivitalizzazione del paesaggio. Un modello integrato che intende restituire valore al territorio, trasformando le centrali fotovoltaiche in ecosistemi produttivi e rigenerativi.La realizzazione dei due impianti è stata curata da Altenia, società del gruppo Terna Energy Solutions, con l’adozione delle più moderne tecnologie a basso impatto ambientale. Le strutture rappresentano non solo un’infrastruttura energetica ma anche un esempio di resilienza e sostenibilità, inserite armonicamente nel contesto rurale molisano».

«Con i progetti Montenero 1 e 2 rafforziamo la nostra presenza in Italia e riaffermiamo la nostra visione di energia rinnovabile profondamente radicata nei territori – a dichiarato Luca Crisi, Country Manager di REDEN Italia – Guidati da etica, sostenibilità e rispetto per la terra, sviluppiamo impianti che migliorano le condizioni di vita delle comunità, tutelano i paesaggi naturali e contribuiscono a ridurre l’inquinamento». Con oltre 13.000 tonnellate di CO₂ evitate ogni anno – l’equivalente di circa 60 milioni di chilometri percorsi da veicoli tradizionali – REDEN si propone di essere attore protagonista della transizione energetica del Molise, una regione che punta sempre più a modelli decentrati, autosufficienti e rispettosi dell’ambiente.Il progetto segna anche una tappa importante nella strategia italiana del gruppo REDEN, che considera il nostro Paese un mercato chiave per l’espansione futura nel fotovoltaico. L’approccio adottato in Molise potrebbe infatti fungere da modello per interventi simili in altre aree del Mezzogiorno.In un panorama energetico in rapida evoluzione, Montenero di Bisaccia diventa così simbolo di un futuro energetico più verde, dove innovazione, sostenibilità e coinvolgimento delle comunità locali camminano insieme