Deleghe riconsegnate da Di Pardo, la reazioni

Trasporti in Molise: La Uiltrasporti si esprime sulla riconsegna delle deleghe del Consigliere Di Pardo

CAMPOBASSO. La recente decisione del Consigliere regionale Roberto Di Pardo di riconsegnare le deleghe, tra cui quella ai Trasporti, ha suscitato reazioni e riflessioni nel settore del Trasporto Pubblico Locale molisano. La Uiltrasporti Molise, in qualità di organizzazione rappresentativa dei lavoratori del settore, ha voluto esprimere il proprio punto di vista su questa importante transizione, sottolineando l’impatto che essa potrebbe avere sulle future scelte strategiche della Regione.

«Nel corso del suo mandato, il Consigliere Di Pardo si è distinto per la sua apertura al dialogo e per la volontà di ascoltare le istanze provenienti dal territorio. La Uiltrasporti ha avuto modo di confrontarsi più volte con lui, riscontrando sempre una disponibilità concreta ad affrontare le criticità del comparto. Sebbene il confronto non sia sempre stato semplice, si è basato su principi di trasparenza e rispetto reciproco, con l’obiettivo comune di migliorare il servizio e garantire adeguate condizioni di lavoro per gli operatori del settore.

Uno degli aspetti fondamentali del lavoro svolto dal Consigliere riguarda l’approccio metodologico adottato, improntato alla partecipazione e al coinvolgimento delle parti sociali. Questo modus operandi, secondo la Uiltrasporti Molise, dovrebbe continuare a caratterizzare le decisioni future in materia di trasporto pubblico. Con il settore in procinto di affrontare scelte cruciali, come la costituzione di una società in house o l’indizione di un nuovo bando di gara per il Trasporto Pubblico Locale, appare essenziale affidare la gestione della transizione a figure competenti e coerenti.

Oltre ai trasporti su gomma, Di Pardo si è dedicato con particolare attenzione anche al tema degli impianti a fune nella località di Campitello Matese, mostrando sensibilità e impegno nel cercare soluzioni alle problematiche esistenti. Questo aspetto è rilevante non solo per la mobilità regionale, ma anche per il turismo locale, che rappresenta un settore strategico per l’economia molisana.

La Uiltrasporti Molise, nel ribadire la propria disponibilità a contribuire al processo con idee e proposte concrete, auspica che le decisioni future mantengano un focus sulla tutela del servizio pubblico e sulla qualità del trasporto per i cittadini. La trasparenza, il dialogo e una visione lungimirante della mobilità regionale devono rimanere al centro della gestione del settore, per garantire un sistema efficiente e sostenibile».