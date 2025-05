Della Porta: «Profonda gioia e reverenza all’annuncio del Papa Leone XIV»

ROMA. «Accogliamo con profonda gioia e reverenza l’annuncio dell’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV, nella persona dell’Em.mo e Rev.mo Cardinale Robert Francis Prevost. Il mio pensiero, in questo momento di grazia, va alla Chiesa universale, che oggi si rinnova nello spirito e nella guida, mentre il mondo intero guarda a Roma con speranza e fiducia». Il messaggio diffuso dal senatore Costanzo Della Porta.

«La scelta del nome Leone, che richiama figure di grande fermezza e riforma nella storia della Chiesa, lascia intravedere un pontificato volto al coraggio, al dialogo e alla verità. Sono certo che Papa Leone XIV saprà interpretare con sapienza e carità il suo alto mandato, promuovendo la pace, la giustizia e la dignità dell’uomo in ogni angolo del pianeta.

A nome mio personale e nella mia funzione istituzionale, porgo a Sua Santità i più devoti auguri per un ministero fecondo e illuminato, assicurando preghiera, rispetto e leale collaborazione per il bene comune e il progresso spirituale e morale della nostra società».