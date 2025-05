Dialogo e prevenzione: la sicurezza sul lavoro al centro dell’incontro a Termoli

TERMOLI. La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di norme e obblighi, ma di consapevolezza e prevenzione. È proprio questo il messaggio che ha guidato l’evento informativo che si è svolto ieri mattina presso la sala consiliare del Comune di Termoli. Organizzato dall’Associazione Salam APS e da Europe Direct Molise, l’incontro ha voluto mettere in evidenza l’importanza di un approccio collettivo alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il tema non riguarda solo i lavori considerati ad alto rischio, ma qualsiasi ambito lavorativo, poiché la sicurezza è un diritto fondamentale di ogni lavoratore. Tra i settori trattati durante l’evento, particolare attenzione è stata rivolta alla pesca e alla navigazione, ambiti che presentano specifiche esigenze e sfide.

Esperti a confronto

L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti che hanno approfondito diversi aspetti della sicurezza sul lavoro. Antonella Monaco, ingegnere sanitario, ha illustrato le strategie per tutelare la salute dei lavoratori. Giuseppe Rolli, capitano di corvetta della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Termoli, ha parlato delle misure di sicurezza marittima, mentre Domenico Guidotti, CEO di Guidotti Ships, ha offerto una panoramica sulle norme di sicurezza nel settore della navigazione.

Non sono mancati approfondimenti sulle soluzioni innovative per migliorare le condizioni di lavoro, grazie all’intervento di Roberto Mascilongo, ingegnere presso Innovation Sea. Infine, l’architetto Francesca Tripoli ha evidenziato l’importanza della progettazione di ambienti lavorativi sicuri e funzionali.

A dare il via alla mattinata sono stati i saluti istituzionali dell’assessore alle politiche europee Silvana Ciciola, mentre Carmela Basile, responsabile dell’ufficio Europe Direct, ha moderato gli interventi e condiviso il messaggio della presidente dell’Associazione Salam APS, Hanen Gzaiel.

Un impegno comune per la prevenzione

Il Decreto Legislativo 81/2008 assegna al datore di lavoro precise responsabilità in materia di sicurezza, ma è fondamentale che anche i lavoratori e i loro rappresentanti assumano un ruolo attivo nel garantire la protezione e il rispetto delle norme. Dialogo e prevenzione sono stati i concetti chiave ribaditi dai relatori: conoscere le regole può fare la differenza e contribuire a salvare vite.

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di sensibilizzazione, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per comprendere e applicare le migliori pratiche di sicurezza. Un evento che ha sottolineato come la formazione e l’informazione siano fondamentali per costruire ambienti di lavoro più sicuri e responsabili.