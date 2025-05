Difendere il territorio: tra passato, scelte future e consapevolezza civica

GUGLIONESI. «Di certo sono molti i problemi che affliggono la nostra comunità. Tra i più gravi vi è quello ambientale. Tuttavia, in questa campagna elettorale, tale argomento non è stato affrontato dalle varie compagini. Eppure, nell’ultimo periodo, se ne è ampliamente dibattuto sui social network.

Purtroppo, come prevedibile, sono stati utilizzati toni polemici nei confronti di chi ha sollevato alcune problematiche relative alla realizzazione di determinate opere che avranno un impatto negativo sul territorio. La polemica consegue a una precisa circostanza: le responsabilità di precedenti amministratori locali che hanno prestato il proprio consenso all’esecuzione di alcune opere, senza valutare gli effetti pregiudizievoli sull’ambiente e sul paesaggio.

Poiché il principale punto programmatico della lista “Progetto Comune per Guglionesi” è quello di operare un ricambio della classe dirigenziale amministrativa, avremmo potuto tranquillamente strumentalizzare la vicenda. Il nostro gruppo ha invece inteso avere un approccio diverso al tradizionale modo di fare politica. Ciò include, oltre al ricambio sopracitato, altresì condurre un confronto politico basato sulle proposte anziché sulle polemiche.

Ed infatti, sulle tematiche ambientali, possiamo vantare un approccio positivo. Il sottoscritto Candidato Sindaco, sin dal 2018, si è impegnato attivamente con il Comitato “I Discoli del Sinarca” nell’attività di contrasto alla realizzazione di opere quali il metanodotto “Larino-Chieti” e l’elettrodotto “Gissi-Larino-Foggia”, inutili e dannose per il nostro territorio.

Nel 2022 fui io a chiedere e ad ottenere l’istituzione di una Commissione di studio, per quanto riguarda l’elettrodotto, della quale sono stato nominato componente. L’opera in questione, che dovrebbe attraversare per oltre 12 km il territorio comunale, prevede l’installazione di ben 32 tralicci alti fino a 70 m.

Dal lavoro effettuato dalla Commissione di studio è emerso che il tratto che interessa il comune di Guglionesi non può essere realizzato a causa di una serie di criticità ambientali, paesaggistiche e archeologiche. Il risultato di tali attività è stato la proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il quale l’Ente comunale ha chiesto l’annullamento del decreto VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nella discussione tenuta sui social, qualcuno ha invitato le quattro liste ad assumersi l’impegno a revocare quegli atti amministrativi che favoriranno l’esecuzione di determinate opere, da cui deriveranno conseguenze negative per il territorio.

Una risposta positiva a tale appello, in piena campagna elettorale, è stata ritenuta da “Progetto Comune per Guglionesi” una presa di posizione di matrice demagogica e populista.

Quel che possiamo garantire è il nostro impegno ad essere vigilanti nei confronti di qualsiasi opera potenzialmente in grado di arrecare pregiudizi in tema ambientale, in misura maggiore rispetto ai benefici economici.

Perché credere a questa promessa? Semplice. Il candidato sindaco, come sopra esposto, ha condotto già da attivista diverse battaglie in difesa del territorio.

Chiedo la vostra fiducia, e quelle stesse battaglie potrò affrontarle, con maggiore efficacia e medesimo impegno, da amministratore». Così il candidato sindaco di Progetto Comune per Guglionesi, Riccardo Vaccaro.