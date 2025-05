Diritto alla casa, il Comune di Campomarino pubblica il nuovo bando

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino, guidata dal sindaco Vincenzo Norante, compie un passo fondamentale sul fronte del diritto alla casa. Dopo oltre 15 anni di assenza, è stato finalmente pubblicato il bando per la formazione della graduatoria generale finalizzata all’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), segnando un momento di svolta per numerose famiglie in difficoltà.

«È un atto di giustizia sociale – dichiara il sindaco – che restituisce dignità a una fascia importante della popolazione, oltre che un’azione di grande rilevanza politica e amministrativa, che testimonia l’impegno concreto dell’attuale amministrazione nel dare risposte reali e concrete alle fasce più fragili della popolazione.»

I criteri e i requisiti per la partecipazione alla selezione seguono quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 12 del 1998, garantendo così trasparenza, equità e rispetto della normativa vigente.

Il bando è consultabile sul sito ufficiale del Comune e presso gli uffici comunali preposti. I cittadini potranno presentare domanda secondo le modalità e i termini indicati, con l’obiettivo di garantire trasparenza e pari opportunità a tutti gli aventi diritto.

Con questa iniziativa, l’amministrazione Norante conferma la volontà di invertire una lunga fase di immobilismo, riaffermando il diritto alla casa come elemento fondante di una comunità giusta, inclusiva e solidale.