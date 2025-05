Disagio negli adolescenti, parte il programma Icaro

TERMOLI. Ha preso ufficialmente il via Icaro – Interventi di prevenzione e cura del disagio psicosociale in adolescenza, un progetto selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l’obiettivo di promuovere la salute mentale e il benessere degli adolescenti attraverso un approccio integrato, educativo e terapeutico.

Promosso dalla Cooperativa Sociale Sirio (ente capofila), Icaro si sviluppa nei territori dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e del Comune di Termoli, coinvolgendo una rete articolata di enti del terzo settore, istituzioni scolastiche e servizi sociosanitari. Tra i partner figurano: la Cooperativa Sociale “ISIS”, l’Università degli Studi del Molise – UNIMOL, l’Istituto per la Ricerca Sociale, l’Istituto Superiore “Mario Pagano” di Campobasso, l’Istituto Comprensivo “M. Brigida”di Termoli, l’Associazione GSD Difesa Grande Termoli 2016, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM, l’UOSVD di Neuropsichiatria Infantile, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Campobasso – USSM, l’Associazione ACT di Campobasso.

Nella giornata odierna, presso la sede della Cooperativa Sirio a Campobasso, si è tenuto il primo tavolo tecnico con tutti i partner. L’incontro, oltre a fornire un inquadramento generale sugli obiettivi, le finalità e le azioni del progetto, ha rappresentato un momento strategico per la pianificazione dei successivi incontri del tavolo e per l’organizzazione di riunioni bilaterali tra Sirio e i singoli partner, volte alla definizione congiunta delle attività progettuali e alla distribuzione puntuale degli adempimenti di ciascun Ente coinvolto.

Il progetto ICARO avrà una durata complessiva di 48 mesi e prevede interventi differenziati che spaziano dalla promozione del benessere e della partecipazione giovanile, all’attivazione di percorsi terapeutici personalizzati rivolti a minori e famiglie in situazioni di fragilità, spesso non ancora intercettati dai servizi istituzionali.

«Vogliamo offrire agli adolescenti non solo spazi per essere ascoltati, ma anche per sentirsi compresi» – spiega Francesca Vitale, responsabile del progetto. – «ICARO nasce per dare voce e strumenti a chi spesso resta inascoltato e lo fa con una doppia anima: da un lato la prevenzione e la partecipazione, dall’altro l’intervento clinico strutturato, per chi ha bisogno di cure specifiche e continuative».

Il progetto si rivolge principalmente a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, tuttavia prevede il coinvolgimento diretto anche di insegnanti, genitori, operatori e istituzioni, promuovendo una presa in carico condivisa e capillare del benessere giovanile, in stretta sinergia con le risorse presenti sul territorio reg