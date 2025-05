Disposizioni ministeriali: la modifica all’ordinanza balneare

TERMOLI. Il capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Termoli ha disposto una modifica all’ordinanza di sicurezza balneare n.11/2025, emanata lo scorso 7 maggio, per adeguarla alle recenti disposizioni ministeriali e rispondere alle criticità segnalate dalle associazioni di categoria del comparto balneare di Abruzzo e Molise.

All’articolo 2 della propria ordinanza n 11, in data 07.05.2025, in premessa citata, dopo il comma 2.4 è inserito il seguente:2.4 bis. Nei periodi compresi: – tra il 19 e il 23 maggio 2025; tra il 26 e il 30 maggio 2025; tra il 16 e il 19 settembre 2025; il piano collettivo/associato di cui al precedente comma 2.4 può prevedere la presenza di postazioni di salvataggio allestite ai sensi dei commi 2.9 e ss., presidiate da un assistente bagnanti abilitato, in ragione di una ogni 300 (trecento) metri di fronte mare. L’integrazione , quindi, riguarda le postazioni di salvataggio comprese all’interno di piani collettivi di salvataggio. Per le altre rimane sempre ogni 150 metri di fronte mare.

Questa integrazione nasce in risposta alle difficoltà nel reperire un numero adeguato di assistenti bagnanti in vista dell’inizio anticipato della stagione balneare, fissata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Resta confermato l’obbligo per concessionari e gestori di garantire il servizio di salvamento nel periodo compreso tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre, secondo le modalità stabilite dall’ordinanza.

La nuova ordinanza sarà pubblicata sul sito ufficiale della Guardia Costiera (guardiacostiera.gov.it) e comunicata alle associazioni di categoria e agli organi di stampa locali.