Domani al “Ristobar La Vida” sboccia la “Prima…Vera Over 75”: disponibili ancora trenta posti

TERMOLI. Mancano ormai poche ore alla tanto attesa manifestazione “Prima…Vera Over 75”, che si svolgerà domenica 4 maggio presso il locale “La Vida” in via dei Palissandri, organizzata assieme a Termolionline. Un evento speciale dedicato alle generazioni dai capelli d’argento, che continuano a essere il fulcro della nostra società, accudendo, formando e crescendo i nipoti, spesso sostenendo intere famiglie.

Con il desiderio di offrire un momento di gioia, socialità e riconoscenza a questa fascia speciale della popolazione, la proprietà del locale ha deciso di organizzare una giornata che abbina la stagione primaverile a una celebrazione socialmente rilevante. E così, si apriranno le porte di “La Vida” per accogliere gli over 75 con una serata che promette balli, musica, divertimento e una cena completamente gratuita.

La serata sarà animata dalla maestra di ballo Violetta e dal dj Alex Latino, che accompagneranno i partecipanti in un clima festoso e coinvolgente, tra passi di danza e melodie travolgenti. Un’occasione imperdibile per trascorrere ore liete con amici di sempre e per conoscere nuovi volti, rafforzando il senso di comunità e il valore della condivisione.

Attenzione! I posti stanno per esaurirsi: restano disponibili solo 30 posti per partecipare a questa serata indimenticabile. Un’opportunità unica per vivere un’esperienza all’insegna della convivialità, dell’accoglienza e della spensieratezza.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri:

📞 347.8572557 – 0875.755235

Il locale “La Vida” è pronto a regalare ai suoi ospiti un evento che resterà nel cuore, e noi di Termolionline saremo presenti per raccontare ogni istante di questa festa speciale.

Non perdere l’occasione: domenica 4 maggio “La Vida” ti aspetta!