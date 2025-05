Dopo la denuncia dei Giovani a San Martino, animalisti all’attacco: Carresi, ecco la realtà per i buoi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Diciamo che era inevitabile che ciò accadesse: dopo la denuncia presentata dal Carro dei Giovani contro i Giovanotti e il ricorso sull’esito della Carrese di San Martino in Pensilis, salgono alla ribalta le associazioni animaliste, che sottolineano: «Carresi, ecco la realtà per i buoi».

«Il ritrovamento di un pungolo elettrico utilizzato durante la corsa e denunciato da una delle associazioni dei carristi, dicono il Presidente di Animal Law Italia ets Alessandro Ricciuti e il Referente per le campagne animaliste del Ceda Francesco Fortinguerra, dimostra quanto sia scarso il rispetto per il benessere dei buoi tanto sbandierato dai promotori pubblicamente e nel regolamento della corsa.

Ed il fatto che questo attrezzo sia passato indenne ai controlli esercitati dalle pubbliche autorità presenti (forze dell’ordine, veterinari ecc), è assai indicativo della loro efficienza.

Presenteremo anche noi denuncia per maltrattamento per questo pungolo elettrico, tanto più che, non dimentichiamolo, anche l’uso dei pungoli “a chiodo”, previsto dal regolamento della corsa, è stato giudicato inaccettabile da un ente pubblico nazionale come il Centro nazionale di referenza nel benessere animale che ha sede presso l’istituto Zooprofilattico di Brescia.

Per le carresi molisane sono stati stanziati negli anni scorsi oltre trecentomila euro e questi sono i bei risultati: incidenti e maltrattamenti.

Questi dati incontestabili verranno portati a conoscenza delle opinioni pubbliche in Italia e all’estero affinché esprimano quel che ne pensano alle autorità ecclesiastiche e civili che la sostengono».