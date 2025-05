Dopo l’assalto al Postamat, Di Pardo: «La comunità necessita di uno sportello mobile in paese»

PETACCIATO. A seguito dell’assalto ‘esplosivo’ avvenuto il 21 maggio, l’ufficio postale del Comune di Petacciato è stato temporaneamente chiuso, causando disagi significativi per la popolazione locale. In particolare, la chiusura forzata ha colpito duramente gli anziani, che ora devono recarsi in altri Comuni per usufruire dei servizi postali.

Per fronteggiare questa emergenza, il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, ha inviato una lettera ufficiale ai vertici di Poste Italiane SpA, alla Prefettura di Campobasso e alla Regione Molise, chiedendo l’installazione immediata di un’unità mobile postale.

Nella comunicazione, il sindaco sottolinea la necessità di garantire continuità ai servizi essenziali per i cittadini e propone di posizionare la struttura provvisoria in via Tremiti, già utilizzata in precedenza durante lavori di ristrutturazione.

La richiesta riflette la volontà dell’amministrazione comunale di trovare una soluzione rapida ed efficace per tutelare i cittadini più vulnerabili e ripristinare il normale funzionamento dei servizi postali in città. Il Comune di Petacciato si appella alla collaborazione istituzionale per una risposta tempestiva, auspicando una decisione positiva in tempi brevi. L’attesa ora è per la risposta di Poste Italiane e delle autorità competenti, che dovranno valutare la richiesta e stabilire i prossimi passi per garantire l’operatività del servizio postale locale.