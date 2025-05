Emergenza cinghiali: cittadini preoccupati anche a Campomarino

TERMOLI-CAMPOMARINO. Negli ultimi mesi, la presenza dei cinghiali nelle zone urbane di Termoli e Campomarino è diventata sempre più frequente, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti. Gli avvistamenti sono ormai all’ordine del giorno, e non mancano episodi in cui gli animali si avvicinano pericolosamente alle abitazioni, ai giardini e persino alle strade, aumentando il rischio di incidenti.

A raccontare la realtà di questa emergenza una residente nella zona del Lido, che condivide la sua esperienza quotidiana: “Sto vivendo con una costanza d’ansia addosso che si rafforza giorno dopo giorno… Esco il mio cagnolino in passeggiata per fare due passi in tranquillità, invece incontro cinghiali proprio sotto casa mia! Ormai all’ordine del giorno. Me li sogno pure la notte praticamente. Mi allontano, vado a Termoli… forse ci salviamo, ma stessa musica. Termoli e Campomarino invase dai cinghiali di giorno e di notte! Si salvi chi può!”

La situazione ha generato un acceso dibattito tra chi ritiene che sia necessario un intervento immediato e chi, invece, sostiene la tutela di questi animali. Il Comune di Termoli ha già avviato una caccia mirata, per abbattere alcuni esemplari, ma molti cittadini si chiedono se questa sia una soluzione efficace o se servano misure più strutturate. Nel frattempo, la Regione Molise è stata condannata a risarcire un agricoltore per i danni causati dai cinghiali alle colture, segno che il problema non riguarda solo le aree urbane, ma anche il settore agricolo.

La convivenza con i cinghiali sta diventando insostenibile per molti cittadini, che si trovano costretti a modificare le proprie abitudini quotidiane. Passeggiate serali, attività all’aperto e semplici spostamenti sono diventati fonte di ansia e preoccupazione, con il timore costante di imbattersi in gruppi di cinghiali.