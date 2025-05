Estate2025: il vicesindaco Michele Barile incontra le associazioni di Protezione Civile

TERMOLI. Il vicesindaco e assessore al Turismo Michele Barile ha incontrato nella giornata di ieri le associazioni di protezione civile in vista dell’arrivo dell’Estate.

Tanti saranno quest’anno gli eventi che vedranno protagonista la città adriatica, tante le occasioni per le quali le associazioni di Protezione Civile saranno chiamate a dare il loro contributo svolgendo diverse mansioni.

Di questo si è discusso nell’incontro voluto dal vicesindaco Barile, che ha inteso fin da subito pianificare una serie di interventi da realizzare attraverso il contributo dei volontari.

Con l’assessore al Turismo e il comandante della Polizia Locale, Pietro Cappella, erano presenti i rappresentanti di Aisa, Misericordia, Arca, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Confcommercio, Sae 112, Valtrigno e Cives.

Da parte delle associazioni è stata garantita massima disponibilità a tutte le necessità ed urgenze per le quali il Comune di Termoli si troverà a dover far fronte.

Principalmente, nell’ultimo incontro, si sono pianificati i servizi per le chiusure del traffico in occasione degli eventi di più grande richiamo e per tutta la logistica che si dovesse ritenere necessaria per gestire al meglio ogni situazione.

Da parte del vicesindaco Michele Barile i ringraziamenti a tutte le associazioni di volontariato che sono state chiamate all’appello e alle quali sono andati i più sentiti ringraziamenti per il sensibile contributo che metteranno in campo durante tutti i mesi estivi.