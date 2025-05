Eventi all’Arena del Mare: l’ordinanza della Capitaneria

TERMOLI. Dal 29 maggio al 30 agosto 2025, il porto di Termoli ospiterà una serie di eventi musicali e teatrali presso l’Arena del Mare in Viale Marinai d’Italia, organizzati dalla società Arena 42°15 s.r.l.. Le manifestazioni si svolgeranno ogni pomeriggio a partire dalle ore 14 fino al termine delle attività.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, la Capitaneria di Porto ha emesso una ordinanza che prevede, nei giorni delle manifestazioni, l’interdizione della circolazione veicolare nell’area portuale. In particolare, nei giorni 29 maggio, 7, 14 e 26 giugno, 19 e 30 luglio, 11, 16, 22 e 30 agosto, l’accesso a Viale Marinai d’Italia sarà vietato dalle rotatorie di ingresso al porto turistico e a Rio Vivo sud.

Come indicato nell’ordinanza:

“Dalle ore 14:00 e sino al termine degli eventi e comunque sino a quando indicato dagli agenti del traffico, la circolazione veicolare dovrà avvenire con velocità non superiore a 20 Km/h ed in presenza di pedoni ridotta a ‘passo d’uomo’.”

Sono esentati dai divieti i mezzi della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia e dei servizi di emergenza, oltre ai veicoli destinati al montaggio delle strutture temporanee necessarie per gli eventi.

La società organizzatrice è tenuta a mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni necessarie e si assume la responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati dall’esecuzione del provvedimento.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare l’area portuale di Termoli e offrire agli abitanti e ai turisti momenti di cultura e intrattenimento nel cuore della città.