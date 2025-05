Film Commission Molise, recensione nazionale

MOLISE. Il Molise compie un passo decisivo verso la valorizzazione del suo territorio attraverso il cinema e l’audiovisivo. Dopo anni di attesa, il 30 aprile segna la nascita della Fondazione Molise Film Commission, un progetto che punta a trasformare la regione in un polo attrattivo per la produzione cinematografica e televisiva.

Annunciata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa a Campobasso, questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità culturale, ma anche un motore di sviluppo economico e turistico. Grazie al sostegno delle istituzioni e al lavoro di coordinamento con professionisti del settore, la Molise Film Commission si prepara ad accogliere produzioni nazionali e internazionali, offrendo strumenti concreti per incentivare la crescita dell’industria audiovisiva in regione.

L’importanza di questo progetto è stata riconosciuta anche dalla Film Commission Nazionale, che ha sottolineato come la nascita di una nuova fondazione regionale sia un segnale positivo per l’intero panorama cinematografico italiano. Creare nuove opportunità sul territorio significa garantire maggiore visibilità e risorse per le produzioni, favorendo un dialogo sempre più stretto tra le realtà locali e quelle nazionali.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Campobasso, nella sede dell’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo, il consigliere regionale Fabio Cofelice ha annunciato: “Un risultato storico per il Molise e per i molisani. Non è solo un traguardo culturale, ma anche economico, sociale e occupazionale: una film commission significa lavoro e sviluppo turistico.”

La proposta era stata lanciata a febbraio dello scorso anno con lo scopo di valorizzare il territorio regionale, accrescendone l’attrattività turistica mediante il sostegno alla realizzazione di opere audiovisive quali film, fiction, docufilm, spot pubblicitari, documentari, e qualsiasi altra produzione cinematografica idonea a migliorare l’immagine del Molise e della sua cultura.

L’emendamento approvato alla Legge di Bilancio prevede la nascita di una fondazione regionale con il compito di facilitare l’arrivo di case di produzione cinematografiche e televisive sul territorio molisano, creando un raccordo operativo che aiuti a rimuovere ostacoli burocratici, amministrativi e tecnici.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai lavoratori molisani del comparto audiovisivo, che in una nota hanno dichiarato: “Dopo un anno di lavoro intenso, ascolto attento e crescita condivisa possiamo finalmente celebrare un traguardo che appartiene a tutti: la nascita della Molise Film Commission.”

“Oggi il Molise si libera dall’isolamento e si regala una speranza concreta: quella di offrire ai propri giovani l’opportunità di costruire un futuro nella propria terra, senza dover lasciare le proprie radici per inseguire altrove i propri sogni. Da parte nostra, promettiamo impegno, trasparenza e dedizione. Metteremo al servizio della Comunità tutta l’esperienza maturata in anni di lavoro nazionale ed internazionale, con la volontà di accompagnare ogni passo della nascente Molise Film Commission, vigilando affinché ogni sforzo non venga disperso.”

Il consigliere Cofelice ha sottolineato: “C’è stato un grande lavoro di coordinamento con gli addetti ai lavori molisani e non. Ci hanno dato un grande aiuto su come orientare il progetto. Per questo credo che la Fondazione Molise Film Commission nasca sotto un buon auspicio.”