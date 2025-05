Film Commission, Primiani (M5S): “Non un poltronificio ma un volano per il territorio”

CAMPOBASSO. «Durante la sessione di bilancio appena conclusa, è passato nel maxi-emendamento della maggioranza di centrodestra anche quello per l’istituzione della Molise Film Commission. Un pacchetto di misure a cui abbiamo risposto con un convinto voto contrario perché completamente sbagliato nei contenuti e nel metodo». Così il portavoce M5S in Consiglio regionale, Angelo Primiani, sulla Film Commission.

«È vero, il Molise è l’unica regione a non aver ancora istituito una Film Commission, una lacuna importante che noi per primi abbiamo denunciato per anni, tant’è che abbiamo depositato diverse proposte di legge sul tema con l’obiettivo di creare un modello sostenibile, efficace e adatto alla nostra realtà territoriale- prosegue Primiani- Ora che la maggioranza ha scelto di intraprendere la strada più frettolosa e meno trasparente, il punto è un altro e non è fare opposizione sterile, ma vigilare affinché la Film Commission sia una fucina di competenze, evitando che si trasformi nell’ennesimo poltronificio, come ne esistono già troppi nella nostra regione.

La nostra visione è chiara: serve una Film Commission snella, capace di attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive, valorizzare le professionalità locali, costruire sinergie con i territori e le imprese, e soprattutto generare lavoro vero.

Continueremo a seguire con attenzione ogni passaggio successivo, a partire dalla definizione del regolamento e della struttura organizzativa.

Se davvero si vuole che il Molise cresca, servono scelte orientate esclusivamente alla qualità».