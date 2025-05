ForumPa2025, riconoscimenti alla Regione Molise

TERMOLI. Al FORUMPA2025 torna a vincere la Regione Molise al Premio “PA Aumentata”.

Il Challenge si propone di raccontare una PA che innova, non solo nei processi e nei servizi, ma anche nella cultura organizzativa e nella capacità di rispondere in modo tempestivo e proattivo alle sfide complesse della contemporaneità. 110 le candidature arrivate e nella sezione Inclusione e ‘ stata premiata -e non è la prima volta- l’Autorità di Gestione del PR FESR FSE 2021-2027 della Regione Molise, l’avvocato Alberta De Lisio, per il Progetto C.L.A.R.I.T.Y. Connecting Learning And Rights for Individuals with The intellectual disabilitY”.

Il progetto si propone di rendere i temi e le normative europee più accessibili e comprensibili per le persone con disabilità intellettiva, per esempio sviluppando materiali educativi accessibili e interattivi o creando reti tra le istituzioni europee e le organizzazioni che lavorano con persone con disabilità, facilitando la diffusione delle informazioni e delle risorse”. L

’obiettivo principale è quello di garantire che queste persone possano partecipare attivamente alla vita sociale e politica, informandosi e comprendendo le questioni che riguardano i loro diritti e possibilità – ha chiosato la De Lisio sul palco tra gli applausi della platea- sulla scia di progetti già portati avanti in passato sulla promozione dell elettorato attivo e passivo delle persone con disabilità, e promuovere la consapevolezza dei diritti e delle opportunità disponibili”.

La persona al centro, tutte le persone al centro.