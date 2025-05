Francesca e il piccolo Leonardo, la gioia della vita: “Grazie al team straordinario del San Timoteo»

TERMOLI. Questa mattina, una donna di Vasto ha voluto pubblicamente ringraziare il dottor Vincenzo Biondelli e l’ostetrica Maria Grazia Buongiorno per aver finalmente risolto un problema di salute che la affliggeva da mesi. La sua testimonianza è solo l’ultima conferma dell’eccellenza e umanità che contraddistinguono il reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Termoli.

A questo riconoscimento si aggiunge il messaggio di gratitudine di Francesca Ferrin, che il 6 maggio 2025 ha dato alla luce il suo secondogenito, Leonardo Maria Santoro, proprio presso l’Ospedale di Termoli. Nonostante il cesareo fosse programmato per la settimana successiva, Francesca ha anticipato il parto a causa di un travaglio conclamato. La sua esperienza, raccontata con parole sentite, è un tributo alla professionalità e all’accoglienza ricevute:

“Il 6 maggio 2025 alle 21:34 è nato il mio secondogenito, Leonardo Maria Santoro. Io sono una paziente di Vasto e ho seguito il mio dottore Biondelli qui a Termoli perché avevo un cesareo programmato per la settimana prossima, ma ho anticipato dato che ho avuto un travaglio conclamato.

Volevo sottolineare l’accoglienza e la professionalità di tutto il personale presente ieri sera: impeccabili in sala operatoria. Sono davvero soddisfatta e felice.

Un ringraziamento particolare va al primario Vincenzo Biondelli, che è anche una persona a me cara e che, con il suo sangue freddo e la sua professionalità, mi ha fatto sentire sicura di me stessa. Grazie anche al dottor anestesista Giuseppe Pranzittelli, fondamentale nel suo ruolo.

Un grazie speciale a tutte le ostetriche presenti, gentili e disponibili: Carola Macchiaroli, Carmela Nardella, Giovanna Iacurto e Marilena Cappabianca. E alle infermiere, dolci e premurose: Vincenza Senese ed Emanuela Sevignano.

Per l’avvio dell’allattamento e il post partum, sono profondamente grata all’ostetrica Maria Grazia Buongiorno, la cui guida è stata essenziale in questo momento delicato, e all’ostetrica coordinatrice Erika Perugini, sempre gentile e attenta“.

Le parole di Francesca evidenziano non solo la straordinaria competenza del reparto, ma anche il sostegno umano ricevuto nei momenti più delicati. Un messaggio che sottolinea come l’eccellenza sanitaria non risieda soltanto nelle capacità tecniche, ma anche nella capacità di accogliere e rassicurare le pazienti.

Non va dimenticato, inoltre, il prezioso ruolo delle ostetriche. Proprio il 5 maggio 2025, in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, la città di Termoli ha celebrato queste figure fondamentali nella salute materno-infantile. Con il tema “Ostetriche: fondamentali in ogni crisi”, la giornata ha messo in luce come, in contesti difficili, dalle emergenze sanitarie alle crisi umanitarie, le ostetriche possano garantire fino al 90% dei servizi di salute sessuale, riproduttiva e materna.

Da sempre, le ostetriche dell’Ospedale di Termoli sono in prima linea, non solo durante il parto, ma anche nel sostegno post-partum e nell’assistenza all’allattamento. L’impegno e la dedizione delle professioniste del reparto emergono con forza attraverso testimonianze come quella di Francesca, un ulteriore riconoscimento per una squadra che fa la differenza ogni giorno.

Queste storie ci ricordano che, nella sanità, la vera eccellenza è fatta di competenza, dedizione e, soprattutto, umanità.