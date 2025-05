Metanodotto nel bosco, Montecilfone vince al Tar del Lazio contro la Snam Rete Gas

MONTECILFONE. Gasdotti e demani civici: il Tar del Lazio dichiara improcedibile il ricorso di Snam Rete Gas contro il Comune di Montecilfone. Con la sentenza n. 6605/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Snam Rete Gas S.p.A. contro il Comune di Montecilfone, in merito alla regolamentazione comunale sugli attraversamenti dei gasdotti nazionali sul demanio civico della comunità locale. La decisione è stata presa in camera di consiglio ed è firmata dai magistrati Elena Stanizzi (Presidente), Giovanna Vigliotti (Primo Referendario) e Marco Savi (Estensore).

Il contenzioso prende le mosse dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Montecilfone n. 25 del 9 dicembre 2020, con cui veniva approvata la “Regolamentazione degli attraversamenti di gasdotti della rete nazionale del demanio civico della comunità degli abitanti di Montecilfone”.

L’atto mirava a definire criteri, vincoli e modalità di autorizzazione per il passaggio di infrastrutture energetiche su terreni gravati da usi civici, appartenenti alla collettività locale. A questa deliberazione seguiva la delibera di Giunta n. 64 del 6 ottobre 2020, che proponeva al Consiglio l’adozione della regolamentazione, ritenuta necessaria per tutelare il patrimonio civico comunale. La Snam Rete Gas S.p.A., principale gestore della rete nazionale di trasporto del gas, ha ritenuto tali atti lesivi dei propri diritti e ha quindi proposto ricorso amministrativo per l’annullamento degli stessi, insieme ad ogni atto connesso, preordinato e consequenziale. Il ricorso, inizialmente depositato presso il Tar Molise, è stato oggetto di una prima decisione preliminare: con ordinanza n. 156 del 15 maggio 2024, lo stesso TAR Molise ha declinato la propria competenza in favore del Tar Lazio. Secondo il Tar Molise, la controversia riguarda infrastrutture da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale del gas, e quindi rientra tra quelle materie soggette a rito abbreviato speciale ex art. 119, comma 1, lett. l), del Codice del processo amministrativo (c. p.a.), per cui la competenza territoriale è centralizzata a Roma. Il cuore della decisione del Tar Lazio risiede in un profilo processuale: dopo la dichiarazione di incompetenza del Tar Molise, Snam avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi al Tar Lazio entro 15 giorni, come previsto dall’art. 15, co. 4, c.p.a. in combinato disposto con il regime dei termini abbreviati del rito speciale. Tale termine, però, è stato superato, come eccepito dalla difesa del Comune di Montecilfone. Di conseguenza, i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto il ricorso improcedibile per tardiva riassunzione.

Durante il procedimento, le parti avevano evidenziato l’avvio di un dialogo conciliativo per cercare di regolare amichevolmente i reciproci rapporti. Tuttavia, il Tar ha precisato che, alla luce dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il semplice avvio di una trattativa non rientra tra i “casi eccezionali” che giustificano un rinvio o una sospensione della causa, soprattutto in presenza di un rito accelerato, che richiede una celere definizione delle controversie. In un passaggio significativo, il Tribunale sottolinea che “risultano comunque prevalenti le esigenze di celere definizione dei giudizi implicite nella previsione del rito abbreviato e di ordinata e razionale gestione dei ruoli, tenuto conto della scarsità della risorsa giustizia”.

Pur dichiarando improcedibile il ricorso, il Tar ha ritenuto di compensare le spese di lite, cioè senza attribuire a carico di alcuna parte il rimborso delle spese legali, “considerata la limitata attività difensiva espletata dall’Amministrazione intimata”. Il caso Montecilfone-Snam tocca diversi ambiti delicati e intrecciati: la tutela del demanio civico come patrimonio collettivo; le competenze degli enti locali nell’autorizzare o regolamentare le grandi infrastrutture; i tempi stringenti del processo amministrativo speciale, che impongono un’elevata attenzione alla procedura da parte degli attori coinvolti. Da un lato, il Comune di Montecilfone rivendica un ruolo attivo nella gestione del proprio territorio, in coerenza con la tradizione degli usi civici e della proprietà collettiva; dall’altro, Snam Rete Gas si muove nel contesto di una rete nazionale strategica, la cui realizzazione e manutenzione richiede omogeneità e certezza normativa. Sebbene il merito della controversia non sia stato affrontato per via della pronuncia d’improcedibilità, il caso offre un importante spunto di riflessione su come le comunità locali e le grandi utility nazionali possano (o debbano) trovare un equilibrio tra interessi collettivi locali e interesse nazionale strategico. La sentenza del TAR Lazio segna una battuta d’arresto procedurale per Snam, ma non necessariamente la fine della questione.

Nulla vieta, infatti, che la società possa promuovere nuove iniziative, questa volta rispettando i tempi processuali, oppure proseguire lungo la via del dialogo istituzionale, come auspicato in udienza. Nel frattempo, la Regolamentazione comunale di Montecilfone resta in vigore, rafforzando il messaggio che anche i piccoli comuni, nel rispetto della legge, possono esercitare un ruolo attivo nella gestione sostenibile e partecipata del territorio.