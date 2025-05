Giornata dell’infermiere: «Il pensiero va ai colleghi costretti a lavorare in condizioni difficili»

TERMOLI. Dalla segretaria regionale del Nursind, Sonia Lepore, il messaggio nella ricorrenza del 12 maggio, in cui si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere. È il giorno in cui nasceva Florence Nightingale nel 1820, fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne.

«Il Nursind Molise, sindacato delle Professioni Infermieristiche, rende omaggio a tutti gli Infermieri ringraziandoli per il duro lavoro svolto quotidianamente in condizioni difficili e senza alcuna valorizzazione.

Gli Infermieri rappresentano la spina dorsale dell’assistenza sanitaria eppure, ancora devono lottare per un giusto riconoscimento economico e per la valorizzazione della loro professionalità e delle loro competenze.

La Sanità in Italia e ancor di più nel nostro Molise, attraversa un momento delicato all’interno del quale solo gli Infermieri con le loro competenze possono essere garanti della continuità assistenziale e fornire un contributo insostituibile alla salute pubblica.

In Molise, ma anche nel resto d’Italia, continuiamo ad assistere ad una grave carenza di infermieri, determinando inevitabilmente cure meno sicure per i cittadini».

“Il mio pensiero – afferma Sonia Lepore – in questa giornata dedicata agli infermieri, va ai colleghi del Molise che ogni giorno si trovano a dover affrontare grossi problemi sul lavoro per le gravi carenze organizzative che, nonostante i tanti proclami, continuano ad essere, purtroppo, la ” normalità” in una Regione che non merita tanta disorganizzazione che impedisce di fornire cure sicure e di qualità. È necessaria maggiore attenzione da parte delle Istituzioni alla figura dell’Infermiere senza la quale non si salvano vite e non si possono garantire cure adeguate. Investire nelle Professioni Infermieristiche significa migliorare la qualità delle cure ed anche per questo il nostro sindacato chiede che si metta fine a carichi di lavoro estenuanti causati dalla carenza di personale, a turni massacranti che generano stress e burnout, e che si restituisca dignità al lavoro degli Infermieri sempre in prima linea per tutelare la salute degli altri a scapito della propria».