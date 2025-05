Giornata ecologica: a Termoli col Congeav la tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025

TERMOLI. Una giornata green nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025: Termoli si mobilita per l’ambiente con le Guardie ecologiche del Congeav.

Termoli si prepara a ospitare un evento straordinario dedicato alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale: il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025. Un’iniziativa che mira a coinvolgere cittadini di tutte le età in una giornata ricca di attività, educazione e azione concreta per il bene del pianeta.

Organizzato con il supporto di associazioni locali, istituzioni e volontari, il festival si terrà Foce dell’Angelo, dalle 9 di domenica, 18 maggio, e offrirà una serie di eventi imperdibili. Tra i momenti chiave della giornata, spiccano:

Sessioni educative: esperti del settore discuteranno temi cruciali legati alla sostenibilità, dalle energie rinnovabili alla riduzione dell'impatto ecologico quotidiano.

Punti ristoro eco-friendly: con un'attenzione particolare ai prodotti locali e alla riduzione degli imballaggi, sarà possibile gustare cibo sano e sostenibile.

L’evento non è solo un’opportunità per contribuire attivamente al miglioramento del territorio, ma anche un’occasione per incontrare persone che condividono gli stessi valori e per acquisire nuove conoscenze utili alla vita di tutti i giorni.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’invito speciale a famiglie, scuole e aziende che vogliono fare la loro parte nella costruzione di un futuro più verde. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa o seguire le pagine social degli organizzatori.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 promette di essere un evento memorabile, in cui ogni gesto conta per fare la differenza. Sei pronto a dare il tuo contributo?