Giubileo degli amministratori molisani a Castelpetroso

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato, sabato 24 maggio 2025, nella Basilica Minore dell’Addolorata, a Castelpetroso, al Giubileo Regionale degli Amministratori, insieme a sindaci, consiglieri, assessori e rappresentanti istituzionali provenienti da tutto il territorio regionale.

La Basilica di Castelpetroso, luogo sacro e simbolico per la comunità molisana, ha accolto tutti coloro che, quotidianamente, sono impegnati nel governo e nell’amministrazione del territorio molisano, insieme alle autorità religiose, per una giornata di spiritualità nel solco della speranza.

“È stata una giornata di grande significato spirituale e civile nel corso dell’Anno Santo – il commento del Presidente Francesco Roberti – per valorizzare il ruolo delle istituzioni locali al servizio delle comunità. In un tempo di sfide complesse, il Giubileo ci richiama al senso più profondo del nostro ruolo: essere servitori del bene comune. Amministrare non è solo un compito tecnico, ma un’azione etica e comunitaria. Questo momento di riflessione e preghiera ci ha unito sotto il segno della responsabilità, della solidarietà e della speranza”.

“Un pensiero speciale – ha proseguito Roberti – va a tutti gli amministratori che ogni giorno, spesso in silenzio, affrontano difficoltà e assumono decisioni complesse per garantire servizi essenziali e vicinanza ai cittadini, specialmente nelle aree interne”.

“Una preghiera in questa giornata la voglio dedicare – ha concluso il presidente Francesco Roberti – ai due Pontefici: Papa Francesco, che ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, e Papa Leone XIV chiamato a chiuderla il 6 gennaio 2026. Il ringraziamento e le nostre preghiere vanno a Bergoglio per tutto quello che ci ha donato; la nostra devozione va a Prevost per le sfide globali che già sta affrontando”.