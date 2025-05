Giusy Ferreri ricorda Termoli per gli auguri della Festa della Mamma

TERMOLI. Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che custodiscono Termoli nel loro cuore, come Giusy Ferreri, torna con la mente in riva all’Adriatico.

Con un post social, la celebre cantante ha augurato buona Festa della Mamma con alle spalle Castello Svevo e Lungomare Nord,

«Auguri a tutte le mamme del mondo, auguri anche alla mia, preziosa come un diamante. Donna speciale e riservata. Dunque, ho pubblicato queste foto di me e Beatrice di una nostra gita a Termoli dello scorso anno, oggi non siamo state insieme ma ormai piccola mia, tesoro immenso sei già grande per comprendere il fantastico lavoro di mamma oltre al papà che è una persona altrettanto speciale e preziosa. Tra un paio di orette salirò sul palco di Viddalba (SS) per portare la mia stessa gioia del cuore al pubblico caloroso che mi aspetta».