GUGLIONESI. La campagna elettorale che sta animando Guglionesi in vista delle prossime elezioni comunali sta purtroppo degenerando in una spirale di attacchi personali, falsità e contenuti offensivi che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico.

Negli ultimi giorni è circolato un video denigratorio ai danni di un candidato consigliere, con contenuti mirati a screditarne l’immagine pubblica.

Parallelamente, stanno proliferando profili falsi sui social network, utilizzati per colpire esponenti di diverse liste in campo. Questi account anonimi seminano odio, diffondono insinuazioni e avvelenano il clima politico, sottraendo spazio al confronto reale tra programmi, idee e visioni per il futuro di Guglionesi.

È necessario alzare il livello del dibattito e respingere con forza ogni tentativo di manipolazione, disinformazione e violenza verbale. La democrazia si fonda sul rispetto reciproco e sulla libera espressione del pensiero, non sull’anonimato codardo e sulle aggressioni personali.

Chi partecipa alla vita politica, a qualsiasi livello, merita di essere valutato per ciò che propone, non per ciò che viene distorto o costruito ad arte per distruggere. E chi vota, ha diritto ad avere una campagna elettorale pulita, basata su contenuti, non su calunnie.

Guglionesi ha bisogno di idee, non di odio.

Alberta Zulli