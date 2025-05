TERMOLI. Dove una volta sorgeva la Novaro, nel cantiere del progetto “Levante”, in via Armando Diaz, oggi è stata esposta una bandiera palestinese con una scritta inequivocabile: “I bambini non si toccano”: contro il genocidio a Gaza. Presa di posizione di coscienza, dopo i lutti degli ultimi giorni, coi bombardamenti costati la vita a decine di minori.

Guerra che sta conducendo Isreale contro Hamas, dopo gli attentati del 7 ottobre 2023.