Il comandante Petruzzella promosso maggiore e nominato Cavaliere al Merito della Repubblica

LARINO. Due importanti riconoscimenti segnano in questi giorni il percorso umano e professionale del comandante della Compagnia Carabinieri di Larino, Christian Cosma Damiano Petruzzella. Da una parte la promozione al grado di maggiore, tappa che segna l’avanzamento naturale nella carriera di un ufficiale dell’Arma; dall’altra, una ben più rara onorificenza che affonda le radici in un gesto di straordinario coraggio: il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che gli sarà conferito il prossimo 2 giugno.

La motivazione dell’onorificenza è legata a un episodio drammatico ma risolto con un lieto fine, avvenuto il 6 luglio del 2022 lungo la Statale 87, nei pressi della località Piane di Larino. Quel giorno, un camionista si trovò intrappolato nel proprio mezzo, in fiamme. Il fuoco si era sviluppato all’improvviso dalla motrice, mentre il conducente, accortosi dell’incendio, aveva appena avuto il tempo di fermare il camion.

A intervenire sul posto, un equipaggio della Compagnia Carabinieri di Larino, guidato proprio dall’allora capitano Petruzzella, insieme a un maresciallo. I due militari, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, non esitarono un solo istante. Incuranti del pericolo, delle fiamme e del fumo denso, si avvicinarono al camion per portare soccorso.

L’autotrasportatore, ancora chiuso all’interno del cabinato, era in stato di shock e si rifiutava di lasciare il mezzo. Come racconterà in seguito, quel camion lo accompagnava da trent’anni di lavoro: per lui era più di un semplice veicolo. Nonostante le urla, la resistenza e la confusione del momento, Petruzzella e il collega agirono con determinazione. Dopo aver utilizzato l’estintore di servizio per contenere le fiamme e guadagnare tempo prezioso, riuscirono a forzare l’uscita e trascinare l’uomo fuori dall’abitacolo, letteralmente strappandolo alla morte.

Furono attimi concitati. Durante l’operazione di salvataggio, i due militari strapparono accidentalmente parte degli abiti del camionista, ma lo misero in salvo poco prima che una serie di esplosioni carbonizzassero la motrice, distruggendo completamente il lato guida.

Una foto, scattata subito dopo il salvataggio, divenne simbolo di quel gesto eroico: ritrae i due carabinieri accanto all’uomo appena salvato, ancora visibilmente provato ma vivo, grazie al coraggio di chi ha scelto di servire lo Stato con dedizione assoluta.

A distanza di tre anni, lo Stato ricambia quel gesto con un riconoscimento che va ben oltre la routine delle promozioni. Il conferimento del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica rappresenta un tributo alla generosità, alla prontezza e al senso del dovere che hanno animato il maggiore Petruzzella in quell’intervento.

Una figura, quella del comandante di Larino, che si distingue non solo per il ruolo ricoperto all’interno dell’Arma, ma per l’esempio concreto di cosa significhi servire la comunità, anche mettendo a rischio la propria vita.

Il prossimo 2 giugno, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, accanto al conferimento delle medaglie e agli onori simbolici del Paese, ci sarà anche questo momento particolarmente sentito: la consegna dell’onorificenza a un ufficiale che ha dimostrato, con i fatti, che il valore delle istituzioni passa soprattutto attraverso il coraggio delle persone che le incarnano.

Complimenti dunque al maggiore Petruzzella: un duplice traguardo che onora lui, l’Arma e l’intera comunità di Larino.