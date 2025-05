Il fascicolo sanitario elettronico: tra innovazione e vantaggi

CAMPOBASSO. La piena valorizzazione del dato sanitario e il ruolo chiave del Fascicolo Sanitario Elettronico: una sfida tra le più cruciali”: le parole del direttore generale, Giovanni Di Santo, in occasione del Roadshw regionale ‘Ecosistema Dati Sanitari – Il Fascicolo Sanitario Elettronico per modernizzare la sanità’ che si è tenuto oggi a Campobasso.

“Proprio il dato sanitario – ha aggiunto il vertice dell’Asrem- assume un ruolo strategico, non solo come strumento clinico, ma come fondamento per decisioni, politiche e organizzazione ed il Fse non è più un archivio passivo di referti, ma un pilastro di governance sanitaria. Così, nel modello di sanità che stiamo costruendo, il Fascicolo consente, tra tutto, la presa in carico multidisplinare ed il consolidamento dell’empowermwnt del cittadino, che può finalmente accedere, comprendere e partecipare alla propria salute. Dal canto suo, l’Asrem ha avviato percorsi concreti e progressivi per rendere operativo questo ecosistema: digitalizzazione integrata dei servizi sanitari formazione e coinvolgimento del personale affinché il cittadino sia protagonista.

Le criticità – ha concluso Di Santo – non mancano ma tante sono le opportunità: il Fse è una piattaforma unica, una leva per una sanità più umana, più intelligente, più sostenibile. L’innovazione va governata e vissuta lavorando su tecnologia abilitante, operatori competenti e coinvolti, cittadini informati e partecipi”.

Favorire la continuità delle cure, migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, facilitare l’accesso ai dati clinici da parte degli operatori sanitari, supportare le politiche sanitarie e la programmazione: su questi aspetti si è soffermata, invece, la direttrice amministrativa dell’Asrem, Grazia Matarante “Il Fse- ha sottolineato la dottoressa Matarante – è uno strumento in continua evoluzione che con sé porta numerosi vantaggi, soprattutto per i cittadini che vanno ad acquisire maggiore consapevolezza e partecipazione nella gestione della salute, contando sulla continuità delle cure anche in mobilità”.

Ai lavori hanno preso parte diversi professionisti dell’Asrem che hanno analizzato diverse tematiche.