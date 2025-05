Il giuramento dei 14 finanzieri promossi nel Molise

CAMPOBASSO. Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei neo Ispettori, Sovrintendenti e Finanzieri del Comando Regionale Molise.

Questa mattina, presso la Caserma “Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’oro al Valor militare”, sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Alla presenza del comandante regionale, generale di brigata Luca Cervi, del Capo di Stato Maggiore, colonnello Salvatore Minale, del comandante del Roan di Termoli, tenente colonnello Ernesto Castellaneta, degli ufficiali presenti, dei familiari e di una rappresentanza del personale in servizio, 14 militari promossi ai gradi di Ispettore e Sovrintendente, già in forza ai Reparti dipendenti del Molise, insieme a un neo Finanziere, hanno prestato giuramento.

Il Generale Cervi ha sottolineato il valore profondo di questo atto, che non è solo una formalità, ma rappresenta un impegno concreto di fedeltà alla Repubblica e ai suoi principi. A conclusione della cerimonia, ha rivolto un saluto ai familiari presenti e ha formulato ai militari i migliori auspici per il prosieguo della loro carriera.