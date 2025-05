Il Molise lancia il marchio delle Comunità dell’Olio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Molise organizza una conferenza per la presentazione alle comunità del progetto ideato e coordinato dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio – in collaborazione con il Centro Ricerche “Scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa Ets – il Marchio delle Comunità dell’Olio.

Il Marchio intende favorire la creazione – all’interno di ogni Città dell’Olio – di una comunità di portatori di interesse che operano e cooperano quotidianamente per valorizzare e per comunicare l’olio e l’olivicoltura come un patrimonio capace di generare valore per il proprio territorio. Per mettere insieme tutte le risorse e le energie e costruire insieme uno sviluppo coerente e condiviso delle attività che ruotano intorno al prodotto olio e al suo mondo.

Chi può aderire al Marchio delle Comunità dell’Olio?

Le Comunità dell’Olio sono composte da un ampio ventaglio di operatori economici, sociali e culturali che – in maniera differenziata ma coordinata – contribuiscono a rendere l’olio extravergine d’oliva una matrice di sviluppo sostenibile del territorio.

Per poter aderire al Marchio, ciascun operatore deve aderire alla Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere e rispettare determinati “criteri obbligatori”, i quali rappresentano le condizioni minime, necessarie e sufficienti, per ottenere l’uso del Marchio, e impegnarsi a raggiungere dei “criteri di impegno”, condizioni che comprendono gli interventi che si impegna a implementare nei successivi 3 anni.

Sia i criteri obbligatori sia i criteri di impegno sono differenziati in base alla categoria di operatore.

Per conoscere nel dettaglio le modalità per aderire ad un innovativo progetto di promozione dell’olivicoltura in Italia, il coordinamento regionale delle Città dell’Olio del Molise invita gli organi di stampa del Molise, le aziende agricole e frantoi, i ristoranti e le oleoteche; le strutture ricettive; i musei e le Pro Loco; le agenzie di viaggio e tour operator a partecipare all’evento lancio del progetto in Molise che si terrà a San Martino in Pensilis presso il Palazzo Baronale in via Croce 34 il prossimo 28 maggio a partire dalle ore 18.