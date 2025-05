CAMPOBASSO. Si terrà venerdì 30 maggio 2025 alle ore 11, nella biblioteca del Consiglio regionale in via IV Novembre a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione dell’interpellanza volta a chiedere chiarimenti sull’avvio della procedura per l’utilizzo dell’impianto di depurazione del Cosib da parte di società esterne.

Lo rende noto il consigliere regionale Pd, Vittorino Facciolla.