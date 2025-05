Info day Adrion, Di Lucente: “Una giornata di confronto e visione”

TERMOLI. Conclusi i lavori per l’Info Day del programma Interreg Ipa Adrion. L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Marche, ospitato nella giornata di ieri presso il Polo Didattico dell’Università del Molise ha rappresentato un’importante occasione per portare sul nostro territorio i responsabili tecnici del bando, che hanno fornito preziose indicazioni operative a una platea di soggetti interessati, provenienti anche da fuori regione.

Un’opportunità concreta per approfondire le modalità di partecipazione al programma con progetti mirati, capaci di attivare collaborazioni transnazionali e di generare ricadute positive sul nostro sistema territoriale e che si sviluppano su 3 assi prioritari:

· Asse 1: Rafforzare le capacità di innovazione;

· Asse 2: Migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici, ai disastri naturali e provocati dall’uomo;

· Asse 3: Sviluppare un sistema di mobilità intelligente e a zero emissioni di carbonio.

“La presenza di partner molisani come parte attiva del programma– ha tenuto a precisare l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, Andrea Di Lucente – è, senza dubbio, un segnale importante per il coinvolgimento del Molise in dinamiche europee strategiche. Cogliere le grandi opportunità offerte da programmi come questo è fondamentale per ottenere e utilizzare al meglio strumenti reali per la crescita, la sostenibilità e l’innovazione delle nostre realtà”.