Infortunio sul lavoro al deposito Atm, la UilT denuncia l’accaduto a livello nazionale

TERMOLI. Dalla pagina social nazionale della UilTrasporti la denuncia di un infortunio sul lavoro, avvenuto ieri mattina a Termoli. «Un incidente è avvenuto presso l’officina dell’Azienda Trasporti Molisana, nella sede di Termoli che ha coinvolto in modo molto grave un lavoratore.

L’ennesimo, inaccettabile incidente avvenuto all’indomani della giornata del primo maggio, che ci ha visti di nuovo in piazza a denunciare pubblicamente la grave mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Vicinanza e solidarietà da parte di tutta la Uiltrasporti al lavoratore nostro iscritto e a tutta la sua famiglia.

Continueremo a chiedere maggiori tutele e sicurezza perchè #ZeroMortiSulLavoro non sia uno slogan, ma un obiettivo di civiltà da raggiungere».

Un meccanico che stava lavorando al deposito di Atm Molise al Sinarca, è rimasto ferito in modo serio al volto, tanto da essere trasferito alla Terapia intensiva a Pescara. Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli. Sull’incidente sul lavoro, causato dallo scoppio di un manicotto, che ha preso il giovane in pieno volto, è intervenuta dalle alte sfere la Uiltrasporti, esprimendo vicinanza al lavoratore coinvolto.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla famiglia del lavoratore coinvolto. Il lavoratore, iscritto alla nostra organizzazione sindacale, versa attualmente in prognosi riservata a seguito di una grave emorragia cerebrale. In questo momento drammatico, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla moglie e ai figli, con l’augurio che la situazione possa evolvere positivamente. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e attendiamo l’esito delle indagini in corso, certi che verrà fatta piena luce su quanto accaduto, ma allo stesso tempo – concludono Verzari e Napoleoni – non possiamo che tornare anche oggi a chiedere maggiori tutele e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Di lavoro si vive e non si può morire. La campagna della Uil Zero morti sul lavoro rappresenta in questo senso un obiettivo fondamentale di civiltà da raggiungere senza compromessi».

«Sicurezza sul lavoro un obiettivo di civiltà imprescindibile», sottolinea il coordinatore regionale, Stefano Marinelli