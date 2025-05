Insieme per Larino: “I cittadini meritano un paese più pulito”

LARINO. Continua l’azione di pungolo dell’opposizione frentana di “Insieme per Larino”.

«Nel precedente articolo, la minoranza aveva rimesso al centro del dibattito la questione Imu, per la quale, a più riprese, aveva chiesto all’amministrazione Puchetti una riduzione, fornendo anche soluzioni fattibili, al netto di un bilancio di previsione tale da permettere l’abbassamento delle aliquote e addirittura l’eliminazione della tassa per i fabbricati rurali strumentali.

La risposta negativa della maggioranza era stata giustificata con il fatto che la mancanza di quelle entrate avrebbe ridotto la quantità e la qualità dei servizi offerti alla comunità.

E parlando di servizi, che dovrebbero essere, a questo punto, impeccabili, uno, di ordinaria amministrazione, attiene all’igiene e al decoro urbano, ricomprendente, oltre che la pulizia delle strade, la raccolta di rifiuti, la derattizzazione e in generale tutto quanto concerne non solo l’estetica ma soprattutto la salubrità degli ambienti cittadini, anche la gestione e manutenzione del verde pubblico.

Basta guardarsi intorno per scoprire le condizioni in cui versano alcune aree: marciapiedi, già impraticabili, pieni di escrementi di cane; zone, come per esempio la Pineta comunale, piene di rifiuti abbandonati e erbacce infestanti; vicoli del centro storico che avrebbero bisogno di una pulizia approfondita. Lo denunciano i cittadini che quotidianamente devono convivere con questa realtà e che si rivolgono alla minoranza per cercare di risolvere il problema.

Tra un po’ arriva la festa del Santo Patrono e, come ogni anno, l’amministrazione farà pulire le vie interessate dalla sfilata dei carri. Ma tutto il resto dell’anno?

Parlando di verde pubblico, la cui gestione è affidata a una ditta non larinese, il Comune, per l’anno 2024, ha stanziato 123.000 euro, mentre per il 2025 ne ha già stanziati 90.000. Cifre che dovrebbero fare di Larino un giardino a cielo aperto. Se poi si pensa che la precedente amministrazione, quella guidata dall’avvocato Vincenzo Notarangelo, metteva in bilancio, ogni anno, 12.500 euro per gli stessi servizi di pulizia, riuscendo però a garantirli, ci si chiede come mai con cifre quasi dieci volte più alte non si riesca a offrire alla comunità un servizio costante e qualitativamente rispondente ai soldi che si spendono.

Per l’ennesima volta, si ricorda che i soldi pubblici sono di tutti i cittadini, e devono essere spesi seguendo i principi della buona amministrazione, quindi, con parsimonia e criterio, certo evitando inutili sprechi e, soprattutto, raggiungendo con efficienza ed efficacia gli obiettivi prefissati.

Per concludere si prendono in prestito le parole di una giovane cittadina larinese che, in un post di Facebook, in cui denunciava la situazione di degrado urbano, ha scritto che non bisogna lamentarsi se poi la gente preferisce Termoli come meta di passeggio».