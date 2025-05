CAMPOBASSO. Domani, 25 maggio, si celebra la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, ricorrenza finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui casi di scomparsa di bambini e adolescenti.

Anche quest’anno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha aderito al progetto promosso dall’organizzazione ICMEC – International Center for Missing and Exploited Children.

Pertanto, il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Campobasso ha distribuito, presso alcuni Istituti di Scuola Secondaria di 1° e 2° grado del capoluogo, materiale informativo dedicato all’iniziativa, in cui sono riportati anche consigli utili in caso di bullismo e cyberbullismo.

Si ricorda che, per i minori scomparsi, in caso di necessità, oltre ai numeri di emergenza 113 e 112 (numero di emergenza unico europeo), si può consultare il sito gestito dalla Polizia di Stato: it.globalmissingkids.org

e contattare: la linea europea per i minori scomparsi: 116000 o il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori: 114.

È possibile, inoltre, segnalare in forma anonima situazioni di maltrattamento di minori o episodi di bullismo direttamente alla Questura competente per territorio tramite l’app YouPol della Polizia di Stato.