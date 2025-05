«La nostra Prima Comunione», emozioni a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La nostra Prima Comunione. L’importanza della fede condivisa per un cammino di crescita e di testimonianza

“Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10, 14), così ha detto Gesù agli Apostoli, e noi, comunità parrocchiale, abbiamo accolto questo invito di Gesù e l’11 maggio abbiamo “lasciato”, ovvero condotto a Gesù 12 fanciulli della nostra comunità.

12 fanciulli, hanno accolto questo meraviglioso invito, ed hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia. Li abbiamo chiamati per nome, perché il Signore li conosce e li ama da sempre, ed essi con il loro “eccomi” hanno dichiarato di essere pronti, davanti alla comunità parrocchiale, a ricevere Gesù Eucaristia. La Chiesa addobbata di splendidi fiori bianchi era gremita di parenti ed amici che facevano corona ai bambini emozionati che indossavano le loro tonache bianche, e si sono accostati all’altare con un giglio bianco, simbolo della purezza che li contraddistingue.

La prima comunione rappresenta un momento fondamentale nella vita di un credente perché, riprendendo le parole del compianto Papa Francesco, “da questo sacramento dell’amore, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza”.

La celebrazione è stata presieduta dal parroco. Don Costantino durante l’omelia, rivolto ai bambini, ha sottolineando l’importanza di “mantenere il legame di comunione con Gesù” e ha raccomandato loro di partecipare sempre alla messa domenicale e continuare il cammino di crescita umana e spirituale svolto sino a quel momento.

Emozionante il momento in cui i bambini si sono accostati alla Santa Comunione: composti e felici per aver ricevuto il Corpo ed il Sangue di Gesù. Si sono preparati a questo giorno attraverso un cammino di fede, durante il quale hanno vissuto momenti di gioia, condivisione, fatica, vivacità e riflessione. San Francesco diceva “è dando che si riceve”,

Tanti sono stati i ringraziamenti in questa splendida giornata.

abbiamo ringraziato tutti i genitori ed i ragazzi presenti, la comunità, abbiamo ringraziato i fanciulli del coro che hanno allietato la nostra celebrazione con dei canti bellissimi e così in questa baraonda di ringraziamenti rischiavamo di dimenticare l’Unico Autore di tutto questo, il solo che costruisce e porta frutto, Gesù. Grazie Gesù per il dono di questi fanciulli che hai condotto all’incontro con Te. Grazie, a quanti hanno permesso che parlassero di Te e del Tuo amore. Tu non scegli chi è degno, ma rendi degno chi scegli.

La chiesa era colma di gioia, emozioni. Quella gioia nel cuore, quella emozione è l’Amore di Gesù che chiama, non lasciamo che sia la gioia di un giorno. La comunità vi dona una consegna: di custodire la gioia di cui il vostro cuore in questo momento è colmo e farlo fruttificare, non lasciarla sfiorire, svanire, sparire. Continuate ad alimentarla la vostra gioia, cari genitori accompagniate i vostri figli in chiesa e state con loro, facciamo festa con loro ogni domenica. Gesù ci aspetta!

I nostri fanciulli ogni giorno li amiamo insegnando loro ad amare, mostrando loro il cammino della fede. E’ ogni giorno che noi li facciamo avanzare verso Gesù”, e come si può fare? Con l’esempio! Genitori fate ai vostri figli il dono più grande, donategli Gesù, fateli crescere con la presenza costante di Gesù nella loro vita, insegnate loro a rivolgersi a Gesù come ad un amico.

Il canto di ringraziamento alla Vergine Maria.I ragazzi hanno ricevuto il S.Vangelo a ricordo di questo importante momento della loro vita . È stato davvero un momento gioioso che è e sarà per sempre un ricordo importante, indelebile, che accompagnerà ognuno di loro nel corso della vita. L’augurio a questi fanciulli, è quello di conservare sempre nel vostro cuore la purezza e il candore di questo giorno perché tanto più pura sarà la vostra anima tanto più luminoso sarà il vostro cammino verso Gesù. Siate sempre luce riflessa dell’Amore di Dio da portare alle persone che incontrerete nella vostra vita.

Crediamo che questi momenti diventino l’occasione per le comunità cristiane per far ritrovare la freschezza e il vigore autentico di una fede che magari si è un po’ assopita, ma anche motivo per vivere in forma semplice ed essenziale, l’importanza della fede condivisa per un cammino di crescita e di testimonianza, che sappia accompagnare ogni età della vita.