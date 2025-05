L’Aeroporto d’Abruzzo più vicino: dal 12 maggio parte il collegamento in autobus

TERMOLI. L’Aeroporto d’Abruzzo più vicino ai molisani.

Dal 12 maggio, sarà operativa una fermata nello scalo abruzzese del bus da e per Termoli-Campobasso.

A partire da lunedì 12 maggio, nei pressi dello scalo abruzzese sarà operativa una delle fermate dell’autolinea che collega le città molisane, Campobasso e Termoli alla città di Pescara.

La novità è il risultato di un’interlocuzione avviata nelle scorse settimane dal presidente Giorgio Fraccastoro e dal direttore Luca Bruni con i vertici della Regione Molise nonché di Sati, la società che gestisce i trasporti nella regione confinante con l’Abruzzo e di UilTrasporti Molise.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto”, ha commentato il presidente Fraccastoro, “perché l’utenza molisana rappresenta un’importante fetta del numero dei passeggeri che utilizza i collegamenti in arrivo e in partenza dall’Aeroporto d’Abruzzo. Ci eravamo prefissati nemmeno due mesi fa di agevolare il sistema di trasporto tra il territorio molisano e lo scalo abruzzese e ora raccogliamo subito i frutti di un lavoro sinergico e concreto che è stato condotto. Con questo collegamento inseriamo un tassello in più nello sviluppo che intendiamo far raggiungere all’infrastruttura abruzzese”.

Il collegamento è operativo tutti i giorni, con partenza da Campobasso, passaggio per Termoli, San Salvo, Chieti Scalo, Aeroporto d’Abruzzo, terminal di Pescara e ritorno. L’autobus che farà tre coppie di corse feriali e due festive farà tappa nella fermata Aeroporto, antistante il centro commerciale Porte di Pescara.