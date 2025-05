L’affondo di Puchetti: «La sicurezza delle strade provinciali è messa a rischio dai tagli»

CAMPOBASSO. La sicurezza delle Strade Provinciali è messa a rischio dai tagli imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento che erano già stati assegnati alle Province.

“Ci è stato comunicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il taglio dei fondi destinati alle Strade Provinciali, avvenuto attraverso un emendamento di un senatore della Lega – ha sottolineato il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti – Si tratta di risorse già assegnate alle Province e alle Città Metropolitane, destinate alla messa in sicurezza ed efficientamento delle Strade Provinciali. Le risorse tagliate riguardano il biennio 2025-2028. Si tratta di un taglio del 70% dei fondi, che di fatto blocca l’attività già programmata con un danno importante per i collegamenti, soprattutto, nelle cosiddette aree interne, anche alla luce di quei tratti stradali caratterizzati dal rischio frane”.

Alla Provincia di Campobasso sono stati tagliati quasi nove milioni di euro.

“Ci stiamo già confrontando con i consiglieri provinciali, i sindaci e gli amministratori dei Comuni del territorio provinciale, perché tagliare fondi per la messa in sicurezza e l’efficientamento delle Strade Provinciali – ha proseguito Puchetti – vuol dire rivedere la nostra programmazione con un ulteriore isolamento, soprattutto, per le cosiddette aree interne. Non possiamo accettare questo taglio delle risorse pari al 70%”.

“Confidiamo nel lavoro del Presidente dell’Unione delle Province d’Italia, Pasquale Gandolfi (Presidente della Provincia di Bergamo), che già si è incontrato con la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni – continua Puchetti – Gandolfi ha ritenuto l’incontro positivo, durante il quale sono state approfondite questioni che per le Province sono prioritarie, all’insegna di un leale confronto tra le istituzioni della Repubblica. L’auspicio è che da questa prima interlocuzione possano arrivare risposte importanti per i cittadini e i territori”.

Salvini ha chiarito la questione questa mattina, affermando come “una parte di quei tagli servano per gli incrementi dei costi su Genova, per il Terzo Valico e per Genova città. Ma farò il possibile per recuperare i soldi”.

“Alla luce di tutto questo – ha concluso Puchetti – auspichiamo nella mediazione del Presidente dell’UPI, Pasquale Gandolfi, affinché la Provincia di Campobasso riveda riassegnate le risorse già, in prima battute, attribuite all’ente provinciale per i lavori di messa in sicurezza dei nostri 1.400 chilometri di Strade Provinciali”.